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Генпрокурор США відмовився від дачі свідчень у Палаті представників

Новини » Політика    02.05.2019 - 08:37
Генпрокурор США відмовився від дачі свідчень у Палаті представників
Фото: Вільям Бар (архівне фото)

У Палаті представників вважають, що Барр боїться питаннь з приводу публікації звіту розслідування Мюллера

Голова комітету Палати представників Джеролд Надлер заявив, що генеральний прокурор США Вільям Барр не з'явиться на слуханнях з приводу доповіді спецпрокурора Мюллера у четвер, 2 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Надлер розповів, що Барр може "бояться" питань, які йому можуть поставити законодавці Демократичної партії в зв'язку з публікацією звіту про результати "російського розслідування". На його думку, генпрокурор побоюється від дачі показань, враховуючи те, "наскільки нечесно він себе повів".

Також Надлер заявив, що він продовжить контакти з генпрокуророрм і буде намагатися знайти розумне рішення, щоб отримати повний текст звіту та основних доказів.

У той же час законодавець Хакім Джеффріс заявив, що конгресмени будуть змушені викликати генпрокурора для дачі свідчень за допомогою повістки. Це може статися, якщо він не з'явиться на слухання.

"Він може втекти, але сховатися йому не вдасться", - заявив Джеффріс.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Генеральний прокурор США Вільям Бар під час слухань у комітеті Сенату з питань юстиції спростував критику на свою адресу з-за звіту спецпрокурора Роберта Мюллера. Бар рішуче став на захист свого письмового висновку на чотирьох сторінках про результат розслідування спецпрокурора Мюллера можливих зв'язків між командою Дональда Трампа і російськими чиновниками під час президентської кампанії 2016 року.

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