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Генпрокурор уволил главу Хмельницкой облпрокуратуры после скандала с МСЭК

Фото: Алексей Олейник (khmel_gp.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Алексей Олейник, бывший главой Хмельницкой областной прокуратуры, написал заявление об увольнении 17 октября. Это произошло после скандала с МСЭК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

"Приказом Генерального прокурора Алексей Олейник уволен с административной должности руководитель Хмельницкой областной прокуратуры по собственному желанию", - сообщили в Генпрокуратуре.

Там также заявили, что сейчас идет проведение служебного расследования по факту получения групп инвалидности прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры. Оно включает проверку не только информации, которая касается вышеупомянутой областной прокуратуры, но и других органов прокуратуры.

Скандал с прокурорами в Хмельницкой области

Ранее в СМИ появилась информация о том, что прокурорам Хмельницкой облпрокуратуры получить статус инвалидности "помогла" скандальная глава Хмельницкого МСЭК Татьяна Крупа. По данным СМИ, якобы все прокуроры облпрокуратуры, кроме одного, стали "лицами с инвалидностью".

Впоследствии генпрокурор Андрей Костин на этом фоне поручил провести служебную проверку.

А сегодня Олейник написал в Facebook, что он получил статус лица с инвалидностью. По его словам, в 2005 году он получил травму на рабочем месте, когда изучал материалы уголовного производства.

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Офис Генпрокурора