Генпрокурор уволил главу Хмельницкой облпрокуратуры после скандала с МСЭК

Скандал с прокурорами в Хмельницкой области

Ранее в СМИ появилась информация о том, что прокурорам Хмельницкой облпрокуратуры получить статус инвалидности "помогла" скандальная глава Хмельницкого МСЭК Татьяна Крупа. По данным СМИ, якобы все прокуроры облпрокуратуры, кроме одного, стали "лицами с инвалидностью".

Впоследствии генпрокурор Андрей Костин на этом фоне поручил провести служебную проверку.

А сегодня Олейник написал в Facebook, что он получил статус лица с инвалидностью. По его словам, в 2005 году он получил травму на рабочем месте, когда изучал материалы уголовного производства.

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