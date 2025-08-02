Генпрокурор не забирал дела у НАБУ после ограничения независимости, - Кривонос

"Он не истребовал дела, он их не изучал, он не определял подследственность наших дел по другим правоохранительным органам, то есть никакого вмешательства в этой части не произошло", - сказал он.

По его словам, что после принятия закона №13533 руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко "может сообщать о подозрении чиновникам категории А, народным депутатам, министрам, то есть всем топ-чиновникам".

По его словам, также теперь глава САП может самостоятельно создавать группу прокуроров в уголовном производстве.

Согласно новому закону, работники НАБУ и других правоохранительных органов, которые имеют доступ к государственной тайне, должны пройти две проверки. Первую раз в два года должно проводить подразделение внутреннего контроля НАБУ с обязательным использованием полиграфа.

"Это нормальная для нас практика. Наше подразделение внутреннего контроля проводит много полиграфических исследований. Единственная проблема, которую сейчас нам нужно решить - это добрать в штат дополнительных полиграфологов", - сказал Кривонос.