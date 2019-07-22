Генпрокурор США заблокував частину звіту Мюллера

Генеральний прокурор Сполучених Штатів Америки Вільям Барр, призначений на посаду в адміністрації президента Дональда Трампа в лютому 2019 року, не дав оприлюднити чотири категорії даних на 448 сторінках звіту спеціального прокурора Роберта Мюллера по "російській" справі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

"Генеральний прокурор Вільям Барр закрив чотири категорії інформації в оприлюдненій публічній версії доповіді Мюллера, в тому числі матеріали великого журі, чутливу розвідувальну інформацію, деталі поточних розслідувань та інформацію, яка може порушувати конфіденційність "третіх осіб", - деталізує газета.

Очікується, що свідчення Роберта Мюллера можуть "пролити світло" та привернути увагу всієї країни на його розслідування, яке президент Сполученних Штатів Дональд Трамп поспішив назвати доказом своєї невинуватості.

"Враховуючи наполягання Мюллера, що він говоритиме лише про питання, чітко обмежені його доповіддю, демократи, як очікується, зосередяться на деталях цього документа, включаючи контакти кампанії Трампа з Росією, а також докази потенційного перешкоджання правосуддю", - зазначає видання.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що колишній спеціальний прокурор Сполучених Штатів з розслідування втручання Росії у вибори Роберт Мюллер 17 липня дасть свідчення у Конгресі.У комітетах повідомили, що Мюллер погодився виступити перед конгресменами "згідно із судовою повісткою".

Крім того, наприкінці травня спецпрокурор США Роберт Мюллер, який розслідував можливе втручання Росії у президентські вибори в Сполучених Штатах у 2016 році, повідомив, що закриває свій офіс.

Він пояснив, що у його доповіді не було звинувачень Трампа в правопорушеннях, хоча розслідування встановило численні приклади перешкоджання правосуддю президентом. З його слів, його відомство виявило "недостатньо доказів", щоб звинуватити Трампа у змові з РФ з метою зміни результатів виборів.