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Генпрокурор США сьогодні відвідає Україну

Фото: генпрокурор США Меррік Гарланд (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд сьогодні, 21 червня 2022 року, відвідає Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Повідомляється, що Гарланд сьогодні приїде до Києва з неоголошеним візитом.

За словами представника Міністерства юстиції США, зустрінеться з українським генеральним прокурором Іриною Венедіктовою. Сторони обговорять зусилля щодо виявлення, затримання та притягнення до відповідальності осіб, причетних до військових та інших злочинів в Україні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що німецька розвідка вже допомагає Україні у розшуку російських військових злочинців.

А минулого тижня було запущено "Книгу катів українського народу". Це сайт, на якому збираються дані росіян, причетних до військових злочинів. Там вже зібрано особисту інформація генералів, які віддавали злочинні накази.

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