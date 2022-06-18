В Україні запустили "Книгу катів" з даними військових злочинців з РФ
В Україні запустили "Книгу катів українського народу", до якої вносять дані російських військових злочинців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Офісу президента Андрія Єрмака.
"Розпочала роботу "Книга катів українського народу". Цей сайт містить детальну і верифіковану інформацію про російських військових злочинців. Україна зробить все, щоб знайти і покарати всіх", - зазначив він.
"Книга катів" доступна за посиланням.
На стартовій сторінці проекту розміщено дані російських генералів, зокрема, командувача угрупуванням російських військ в Україні Олександра Дворнікова, командувача угрупуванням ВДВ Андрія Сердюкова, генералів Олександра Лапіна, Володимира Кравченка та інших.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський анонсував запуск "Книги катів", в якій будуть зібрані дані про військові злочини російських військ.
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