Німецька розвідка допомагає шукати росіян, які вчинили військові злочини в Україні
Федеральне відомство у кримінальних справах Німеччини спільно з Федеральною розвідувальною службою Німеччини має кілька сотень свідчень військових злочинів російськими військовослужбовцями в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.
Експерти двох структур намагаються встановити не тільки безпосередніх учасників злодіянь, але також несуть відповідальність у військовому і політичному плані. Так, відомство у кримінальних справах використовує матеріали секретних служб. Наприклад, спецслужба записала переговори російських солдатів, в яких повідомлялося про звірства щодо мирного населення.
Мета розслідувань - виявити причетних, підтвердити їх дії за допомогою розслідувань і притягнути їх до відповідальності. Відомство вивчає всі сліди, шукає інформаторів і збирає докази.
Нагадаємо, напередодні Шольц у Києві запевнив, що Німеччина підтримуватиме надання кандидатського статусу для України.
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