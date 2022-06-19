ru ua
Нд, 19 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Німецька розвідка допомагає шукати росіян, які вчинили військові злочини в Україні

Новость на русском →
Берлін, Неділя 19 червня 2022 00:36
Німецька розвідка допомагає шукати росіян, які вчинили військові злочини в Україні Німецька розвідка шукає росіян, які вчинили військові злочини в Україні (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Федеральне відомство у кримінальних справах Німеччини спільно з Федеральною розвідувальною службою Німеччини має кілька сотень свідчень військових злочинів російськими військовослужбовцями в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Експерти двох структур намагаються встановити не тільки безпосередніх учасників злодіянь, але також несуть відповідальність у військовому і політичному плані. Так, відомство у кримінальних справах використовує матеріали секретних служб. Наприклад, спецслужба записала переговори російських солдатів, в яких повідомлялося про звірства щодо мирного населення.

Мета розслідувань - виявити причетних, підтвердити їх дії за допомогою розслідувань і притягнути їх до відповідальності. Відомство вивчає всі сліди, шукає інформаторів і збирає докази.

Нагадаємо, напередодні Шольц у Києві запевнив, що Німеччина підтримуватиме надання кандидатського статусу для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Війська РФ Вторгнення Росії до України
NEWS
Названа оптимальна ціна на бензин та дизель у Києві
Названа оптимальна ціна на бензин та дизель у Києві
DAILY
"За фото – куля в лоб, без розбірок". Історії з окупованого Херсону
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "За фото – куля в лоб, без розбірок". Історії з окупованого Херсону