Генпрокурор штату Пенсильванія звинуватив священиків у педофілії в понад тисячі випадків

Зі слів прокурора, справжня кількість жертв обчислюється тисячами

Генеральний прокурор штату Пенсильванія Джош Шапіро на прес-конференції в оточенні жертв злочину продемонстрував 887 сторінок звіту про розслідування. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Розслідування тривало два роки й було засноване на секретних документах із архівів єпархій, серед яких були й визнання, що написані священиками від руки. Прокурор заявив, що це найбільше розслідування сексуального насильництва за всю історію США.

Римо-католицькі священики звинувачені в більш ніж тисячі випадків сексуального насильства за останні 70 років.

"Це було сексуальне насильство – в тому числі зґвалтування, – вчинені дорослими чоловіками-священиками, над дітьми", - повідомив генпрокурор Шапіро.

Прокуратурі вдалось встановити особи понад тисячі жертв, однак припускається, що справжня цифра значно більше, бо зі слів Шапіро - реальна кількість жертв обчислюється тисячами.

Певні єпархії опублікували заяви, в яких вибачаються перед жертвами й запевняють, що працюють, аби таке не могло трапитись знову.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що радника Папи Римського звинуватили в сексуальних домаганнях. За інформацією поліції, надійшло кілька заяв від постраждалих в австралійському штаті Вікторія, де Пелл був священиком у 1970-х роках.