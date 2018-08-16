Генпрокурор штата Пенсильвания обвинил священников в педофилии в более тысячи случаев

Со слов прокурора, настоящее количество жертв исчисляется тысячами

Генеральный прокурор штата Пенсильвания Джош Шапиро на пресс-конференции в окружении жертв преступления продемонстрировал 887 страниц отчета о расследовании. Об этом сообщает Радио Свобода.

Расследование длилось два года и было основано на секретных документах из архивов епархий, среди которых были и признания, что написанные священниками от руки. Прокурор заявил, что это самое большое расследования сексуального насильства за всю историю США.

Римо-католические священники обвиненные в более чем тысячи случаев сексуального насилия за последние 70 лет.

"Это было сексуальное насилие – в том числе изнасилования, – совершенные взрослыми мужчинами-священниками, над детьми", - сообщил генпрокурор Шапиро.

Прокуратуре удалось установить личности более тысячи жертв, однако предполагается, что настоящая цифра значительно больше, ведь со слов Шапиро - реальное количество жертв исчисляется тысячами.

Определенные епархии опубликовали заявления, в которых извиняются перед жертвами и уверяют, что работают, чтобы такое не могло случиться снова.

Напомним, ранее сообщалось, что советника Папы Римского обвинили в сексуальных домогательствах. По информации полиции, поступило несколько заявлений от пострадавших в австралийском штате Виктория, где Пелл был священником в 1970-х годах.