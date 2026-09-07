Генпрокурор Кравченко подал заявление об отставке

"Это политическое решение. И я принял его сознательно. Не хочу, чтобы должность Генерального прокурора использовали в качестве инструмента политического противостояния", - заявил Кравченко. Он подчеркнул, что его позиция по поводу выдвинутых обвинений не изменилась.

Генпрокурор поблагодарил коллег, честно выполняющих свою работу - тех, кто представляет обвинения в судах, работает с потерпевшими, документирует российские преступления и отстаивает интересы государства.

По его словам, эта работа ни в коем случае не должна обесцениваться.

Кравченко поблагодарил президента и Верховную Раду за доверие и попросил принять его увольнение.