Генпрокурор не виключає додаткової підозри щодо Дубневича

Щодо народного депутата Ярослава Дубневича можуть оголосити ще одну підозру. Принаймні, цього не відкидає генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, про що він заявив у інтерв'ю LB.ua.

За словами Рябошапки, у прокуратури є щодо Дубневича одне провадження, на якому сконцентровані всі сили відомства.

"Зараз звернулися з ним (провадженням, - ред.) до парламенту. Можливо, буде змінена підозра чи буде додаткова підозра, - побачимо", - сказав Рябошапка.

Нагадаємо, Верховна рада зняла депутатську недоторканність з нардепа 7, 8 і 9 скликання Ярослава Дубневича. В залі Ради Дубневичу оголосили про підозру. Зняття недоторканності підтримали 332 нардепа. Депутати також проголосували за затримання і арешт Дубневича.

Зазначимо, 17 жовтня Рябошапка підписав подання НАБУ і САП на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Ярослава Дубневича у справі заволодіння понад 93 млн грн "Укрзалізниці".

За даними слідства, Дубневич на посаді голови парламентського комітету організував схему і пролобіював виділення коштів УЗ на закупівлю стрілочної продукції, а потім зі спільниками організував закупівлю за завищеними цінами у підконтрольного підприємства.