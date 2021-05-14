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Генпрокурор Чехії пішов у відставку

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Прага, П'ятниця 14 травня 2021 17:26
Генпрокурор Чехії пішов у відставку Фото: генпрокурор Чехії Павло Земан (verejnazaloba cz)
Автор: РБК-Україна

Генеральний прокурор Чехії Павло Земан йде у відставку. Причини цього рішення не називаються. Віце-прем'єр уряду і глава МВС країни Ян Гамачек подякував йому за роботу, включаючи у справі про вибухи у Врбетиці.

Про це Ян Гамачек повідомив у своєму Twitter.

"Павло Земан-Найкращий юрист і професіонал. Я дякую йому за роки роботи для Чехії, включаючи співпрацю у справі про вибухи у Врбетиці", - написав він.

Наприкінці посту Гамачек побажав Земану удачі в особистому житті на професійній ниві.

Нагадаємо, в квітні Павло Земан заявив, що вибухи на складі боєприпасів в селі Врбетіце в 2014 році з правової точки зору не кваліфікується як теракт. На його думку, ця подія пов'язана з політикою.

Раніше Павло Земан заявив, що до вибухів на складі боєприпасів в селі Врбетіце в 2014 році причетні ті ж люди, які фігурували у справі отруєння Скрипалів. У зв'язку з цим громадян РФ Олександра Петрова і Руслана Боширова уряд Чехії оголосив у міжнародний розшук.

Зазначимо, на початку травня Ян Гамачек виключив голову (гетьмана) Пардубицького краю Мартина Нетолицького з наглядової ради "Чеської пошти", це сталося після заяв про вибухи на складах і російській вакцині"Супутник V".

Як повідомляло РБК-Україна, Чеська Республіка видворила 18 співробітників російського посольства, оскільки розслідування встановило зв'язок російської розвідки з вибухом на складі боєприпасів в 2014 році.

Це викликало найбільшу напруженість з Росією з моменту закінчення комуністичного правління 1989 року, коли Прага десятиліттями перебувала під пануванням Москви.

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