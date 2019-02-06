Генпрокурор анонсував передачу до суд справу 27 керівників податкових інспекцій

Податківці часів Януковича вже ознайомилися з матеріалами

Генеральная прокуратура Украины в феврале 2019 года передаст в суд дела 27 бывших руководителей налоговых инспекций. Об этом на заседании комитета Верховной Рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Уже в феврале дело 27 руководителей налоговых инспекций тех времен будет передано в суд. Стадия ознакомления с материалам была соблюдена. Этот суд тоже покажет, кто есть кто. Общие убытки от них достигают многих миллионов гривен", - сказал он.

Напомним, 24 мая 2017 года было проведено одновременно 454 обысков в 15 областях Украины, задержаны и вертолетами доставили в Киев более двух десятков экс-чиновников налоговых. Их подозревают в организации схемы уклонения от уплаты налогов - "налоговых площадок". Причиненный государству ущерб составил почти 9 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, задержанные чиновники налоговых органов времен Виктора Януковича давали показания против бывшего министра доходов Александра Клименко.