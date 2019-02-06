ru
ua

Генпрокурор анонсував передачу до суд справу 27 керівників податкових інспекцій


Податківці часів Януковича вже ознайомилися з матеріалами

Генеральная прокуратура Украины в феврале 2019 года передаст в суд дела 27 бывших руководителей налоговых инспекций. Об этом на заседании комитета Верховной Рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Уже в феврале дело 27 руководителей налоговых инспекций тех времен будет передано в суд. Стадия ознакомления с материалам была соблюдена. Этот суд тоже покажет, кто есть кто. Общие убытки от них достигают многих миллионов гривен", - сказал он.

Напомним, 24 мая 2017 года было проведено одновременно 454 обысков в 15 областях Украины, задержаны и вертолетами доставили в Киев более двух десятков экс-чиновников налоговых. Их подозревают в организации схемы уклонения от уплаты налогов - "налоговых площадок". Причиненный государству ущерб составил почти 9 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, задержанные чиновники налоговых органов времен Виктора Януковича давали показания против бывшего министра доходов Александра Клименко.

Суд заборонив Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я Голова Ради НБУ критикує рішення залишити облікову ставку на рівні 18%
Читати всі новини