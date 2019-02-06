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Генпрокурор анонсував передачу до суд справу 27 керівників податкових інспекцій

Новини » Політика    06.02.2019 - 16:10
Генпрокурор анонсував передачу до суд справу 27 керівників податкових інспекцій
Фото: генпрокурор Юрій Луценко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Податківці часів Януковича вже ознайомилися з матеріалами

Генеральна прокуратура України в лютому 2019 року передасть до суду справи 27 колишніх керівників податкових інспекцій. Про це на засіданні комітету Верховної Ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Уже в лютому справа 27 керівників податкових інспекцій тих часів буде передана до суду. Стадія ознайомлення з матеріалам була дотримана. Цей суд теж покаже, хто є хто. Загальні збитки від них сягають багатьох мільйонів гривень", - сказав він.

Нагадаємо, 24 травня 2017 року було проведено одночасно 454 обшуки в 15 областях України, затримано і вертольотами доставили в Київ понад два десятки екс-чиновників податкових. Їх підозрюють в організації схеми ухилення від сплати податків - "податкових майданчиків". Заподіяний державі збиток становить майже 9 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, затримані чиновники податкових органів часів Віктора Януковича давали свідчення проти колишнього міністра доходів Олександра Клименка.

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