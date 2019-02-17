Генпрокуратура викликала Курченко на допит

Слідчі дії призначені на 22 лютого

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос беглого олигарха Сергея Курченко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию о повестках на сайте ГПУ.

Отметим, что следственные действия назначены на 22 февраля.

"Гр-н Курченко Сергей Виталиевич, 21.09.1985 г.р., место регистрации Харьковская область, Чугуев, ул. Чапаева, д. 9, в соответствии с требованиями ст. 133, 135 УПК Украины Вам необходимо явиться 22.02.2019 в 14 часов 00 минут в кабинет № 808-В помещение Генеральной прокуратуры Украины по адресу: г. Киев, улица Резницкая, 13/15, для проведения следственных и процессуальных действий в статусе подозреваемого в уголовном производстве № 42016000000003393 от 16.11.2016 по ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.205, ч.3 ст .212 и другими статьями УК Украины", - говорится в повестке.

Курченко вызывают на допрос по делу о создании преступной организации с целью присвоения и растраты имущества в особо крупных размерах, а также легализации незаконно полученных доходов и уклонения от уплаты налогов.

Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в судах на завершающих стадиях находятся дела в отношении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и украинского олигарха Сергея Курченко.

Добавим, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев ранее заявлял, что Курченко может быть причастен к поставкам российского газа в отдельные районы Донецкой и Луганской областей.