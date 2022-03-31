Генпрокуратура відкрила понад 3 400 кримінальних проваджень проти військових РФ, - Подоляк

В Україні Офіс Генерального прокурора розпочав 3457 кримінальних проваджень проти російських військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президенту Михайла Подоляка.

За його словами, вже розпочато 3457 кримінальних проваджень проти військовослужбовців РФ, які скоюють злочини про України.

Зазначається, що провадження розпочато за статтею "порушення законів і звичаїв війни".

"Все найтяжче - вбивства громадян, масове насильство, знущання з дітей, тортури. Документальні факти. Наслідки для РФ - катастрофічні в усіх юрисдикціях", - написав Подоляк.