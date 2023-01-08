Геноцид на Донбассе продолжается: появляются новые кладбища, депортируют детей

Как отмечает Лисянский, ситуация на временно оккупированных территориях Донбасса катастрофическая: мужчины продолжают исчезать, появляются новые кладбища, погибших на фронте жителей оккупированных территорий оккупационные власти приказали хоронить на отдельных кладбищах.

"Вместо каких-то инфраструктурных проектов создаются новые кладбища. Для того чтобы восполнить нехватку рабочей силы, оккупанты завозят рабочих из других регионов, например Тувы, Башкирии, Ленинградской области. Это политика замещения. Задача Кремля - местных отправить воевать, потому что они украинцы, они помнят, как жили на этих территориях при украинской власти, когда шахтер еще по тому курсу получал 1-1,3 тысячи долларов", - подчеркивает Лисянский.

Он рассказал, что новые кладбища появляются возле котельных в шахтерских поселках.

"Почему новые кладбища? Чтобы не создавать ажиотажа: оккупационные администрации запретили хоронить погибших мужчин на старых кладбищах. Груз "200" они начали отдавать весной, а это как раз майские праздники, Пасха, Красная горка, у людей есть традиция посещать массово кладбище. И чтобы меньше видели количество погибших, их запретили хоронить на старых местах захоронений”, - объяснил директору Института.

Он также сообщил, что оккупационные власти дали распоряжение хоронить погибшего на фронте в присутствии не более пяти человек.