У геномі коронавірусу виявлено першу велику зміну

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Це говорить про те, що геном цього вірусу менш стабільний, ніж вважалося раніше

Молекулярні біологи з Сінгапурського національного університету заявили, що в геномі коронавірусу COVID-19 виявлено першу велику зміну. Це йдеться в статті для електронної наукової бібліотеки bioRxiv.

Наголошується, що з генома зник фрагмент довжиною в 382 "букви"-нуклеотиду. Це говорить про те, що геном цього вірусу менш стабільний, ніж вважалося раніше.

"До теперішнього часу учені вважали геном COVID-19 більш стабільним, ніж у збудників близькосхідної лихоманки MERS і атипової пневмонії SARS. Ми відкрили першу велику зміну - майже повне видалення ділянки по сусідству з геном ORF8. Ми припускаємо, що завдяки цьому з'явилася менш активна форма COVID-19", - пишуть вчені.

Цей аналіз показав, що у багатьох хворих була нова форма вірусу, в геномі якого порівняно з більш ранніми версіями не було ділянки довжиною майже в чотири сотні нуклеотидів. Дослідники вважають, що фрагмент поруч з ORF8 зник орієнтовно на початку лютого. Це змінило характер роботи білка N і зробило новий підвид коронавіруса менш активним на перших фазах зараження.

Нагадаємо, вчені з Центру репродуктивної медицини лікарні Тунцзі у китайському місті Ухань вважають, що коронавірус може завдати шкоди репродуктивному здоров'ю чоловіків.