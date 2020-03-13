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В геноме коронавируса обнаружено первое крупное изменение

Новости » Общество     13.03.2020 - 12:44
В геноме коронавируса обнаружено первое крупное изменение
Иллюстративное фото (twitter com ChuBailiang)

Это говорит о том, что геном этого вируса менее стабилен, чем считалось ранее

Молекулярные биологи из Сингапурского национального университета заявили, что в геноме коронавируса COVID-19 обнаружено первое крупное изменение. Это говорится в статье для электронной научной библиотеки bioRxiv.

Отмечается, что из генома исчез фрагмент длиной в 382 "буквы"-нуклеотида. Это говорит о том, что геном этого вируса менее стабилен, чем считалось ранее.

"До настоящего времени ученые считали геном COVID-19 более стабильным, чем у возбудителей ближневосточной лихорадки MERS и атипичной пневмонии SARS. Мы открыли первое крупное изменение - почти полное удаление участка по соседству с геном ORF8. Мы предполагаем, что благодаря этому появилась менее активная форма COVID-19", - пишут ученые.

Этот анализ показал, что у многих больных была новая форма вируса, в геноме которого по сравнению с более ранними версиями не было участка длиной почти в четыре сотни нуклеотидов. Исследователи полагают, что фрагмент рядом с ORF8 исчез ориентировочно в начале февраля. Это поменяло характер работы белка N и сделало новый подвид коронавируса менее активным на первых фазах заражения.

Напомним, ученые из Центра репродуктивной медицины больницы Тунцзи в китайском городе Ухань считают, что коронавирус может нанести вред репродуктивному здоровью мужчин.

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