Генинспектор бундесвера пообещал Сырскому помощь Украине на 100 млн евро: что в нее войдет

Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии генерал Карстен Бройер пообещал главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому краткосрочную поддержку Украины в размере более 100 миллионов евро.
Об этом рассказал министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Германии.
По его словам, Бройер посетил Украину на прошлой неделе и встретился с Сырским.
Борис Писториус назвал связь с Сырским очень важным контактом.
"В целом, мы очень близки к тому, что происходит в Украине и что нужно Украине", - заявил он.
Писториус подчеркнул, что Бройер смог пообещать своему украинскому коллеге краткосрочную поддержку в размере более 100 миллионов евро.
В число помощи войдет:
Германия является одним из основных союзников Украины после начала полномасштабного вторжения россиян.
31 января Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли ракеты для ПВО, вездеходы и бронетранспортеры.
Помимо этого министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заверил Украину в дальнейшей помощи и сотрудничестве в области здравоохранения.
Помимо этого канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Украина вскоре может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов.
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