Генераторы вместо импорта: эксперт назвала причину переплат за электроэнергию

16:20 11.04.2026 Сб
2 мин
Член Наблюдательного совета аналитического центра We Build Ukraine Виктория Войцицкая рассказала, как заниженные прайс-кэпы влияют на импорт и бизнес в Украине
aimg Александр Мороз
Заниженные прайс-кэпы блокируют импорт, заставляя бизнес переходить на более дорогие генераторы (фото: Getty Images)

Административно заниженные прайс-кэпы на рынке электроэнергии ограничивают импорт и усиливают дефицит мощности в энергосистеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление члена Наблюдательного совета аналитического центра We Build Ukraine Виктории Войцицкой.

По ее словам, несмотря на наличие спроса и технических возможностей импорта, решение Регулятора фактически заблокировало доступ к европейскому ресурсу.

"НКРЭКУ установил предельные цены на таком уровне, который не соответствует действительности, если сравнивать с ценами на европейских рынках", - отметила она.

Войцицкая отметила, что в условиях дефицита Украина критически зависит от импорта электроэнергии, однако из-за заниженных прайс-кэпов этот ресурс становится экономически недоступным.

"Мы имеем ситуацию, когда есть спрос и готовность платить рыночную цену, но импорт невозможен, потому что предельная цена ниже рыночной в ЕС", - пояснила она.

В результате, по ее словам, бизнес и потребители вынуждены переходить на более дорогие альтернативы, в частности дизельные генераторы.

"Мы переплачиваем в несколько раз, когда вынуждены использовать дизельные генераторы вместо импортной электроэнергии", - подчеркнула Войцицкая.

Она также выразила надежду, что Нацкомиссия пересмотрит подход к прайс-кэпам, чтобы восстановить возможности импорта и обеспечить стабильное электроснабжение для потребителей и бизнеса.

Напомним, НКРЭКУ повысила прайс-кэпы (предельные цены) на краткосрочных сегментах рынка в январе 2026 года. Но решение Регулятора о повышении прайс-кэпов было временным и действовало до конца марта.

По словам отраслевых аналитиков, этот шаг позволил расширить импортные сечения и увеличить импорт электроэнергии из Европы в период дефицита из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате обстрелов РФ. Однако январское

В частности, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко также высказался против снижения прайс-кэпов. По его словам, такие изменения создают неопределенность для инвесторов и сдерживают развитие генерации в Украине.

