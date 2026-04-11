Генераторы вместо импорта: эксперт назвала причину переплат за электроэнергию

По ее словам, несмотря на наличие спроса и технических возможностей импорта, решение Регулятора фактически заблокировало доступ к европейскому ресурсу.

"НКРЭКУ установил предельные цены на таком уровне, который не соответствует действительности, если сравнивать с ценами на европейских рынках", - отметила она.

Войцицкая отметила, что в условиях дефицита Украина критически зависит от импорта электроэнергии, однако из-за заниженных прайс-кэпов этот ресурс становится экономически недоступным.

"Мы имеем ситуацию, когда есть спрос и готовность платить рыночную цену, но импорт невозможен, потому что предельная цена ниже рыночной в ЕС", - пояснила она.

В результате, по ее словам, бизнес и потребители вынуждены переходить на более дорогие альтернативы, в частности дизельные генераторы.

"Мы переплачиваем в несколько раз, когда вынуждены использовать дизельные генераторы вместо импортной электроэнергии", - подчеркнула Войцицкая.

Она также выразила надежду, что Нацкомиссия пересмотрит подход к прайс-кэпам, чтобы восстановить возможности импорта и обеспечить стабильное электроснабжение для потребителей и бизнеса.