Генерали Путіна побоюються "чисток" через провал в Україні, - Міноборони Британії

Вищі офіцери Збройних сил Росії побоюються, що Володимир Путін почне "чистки" серед військового керівництва за провали у війні проти України. Російські генерали не хочуть бути "козлами відпущення" і звинувачують один одного в катастрофі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Великобританії Бена Уоллеса .

"Вищі офіцери країни (Росії - ред.) стали цапами відпущення за невдале путінське вторгнення і тепер звинувачують один одного в катастрофі, оскільки вони побоюються чисток, якщо вторгнення (в Україну - ред.) перетвориться на відступ", - цитує The Times слова Уоллеса.

Відповідаючи на питання про те, чи міг начальник Генштабу ЗС Росії Валерій Герасимов приїхати на фронт під Ізюм в Харківській області глава британського Міноборони сказав, що російські генерали були змушені наблизитися до зон бойових дій. За його словами, вони намагалися розібратися в ситуації і підбадьорити солдатів.

"Кричачи на людей, але це зазвичай не дає найкращого результату", - резюмував Уоллес.