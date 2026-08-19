Из генерала - в гражданского. Как Хмара стал министром обороны

Евгений Хмара 19 августа официально возглавил Министерство обороны. Соответствующее решение принял украинский парламент 312 голосами.
Как проходило голосование за Хмару и что предшествовало - читайте в материале РБК-Украина ниже.
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В середине июля президент Владимир Зеленский своим указом назначил Хмару и.о. министра обороны. Этому предшествовала неожиданная перезагрузка Кабмина - отставка правительства Юлии Свириденко и, в частности, и министра обороны Михаила Федорова.
По процедуре после отставки премьера в отставку автоматически идет и все правительство. Не раз бывало, что со сменой главы правительства некоторые министры сохраняют свои должности. Так случилось и на этот раз с рядом министров, впрочем, не с Федоровым.
Кандидатура главы Минобороны, как и МИД, - прерогатива президента. Именно он должен вносить предложения на рассмотрение Рады. Но Зеленский не стал перевносить Федорова. На его место планировалось назначить на тот момент главу МВД - Игоря Клименко, но в конце концов и.о. стал Евгений Хмара (на тот момент он был и.о. главы СБУ).
Увольнение Федорова спровоцировало протесты в Киеве и ряде украинских городов, которые периодически продолжаются до сих пор. Люди на митингах требовали вернуть Федорова на должность и уволить на тот момент главкома Александра Сырского (это решение президент все же принял и главком сейчас Михаил Драпатый). Что касается Федорова - ему президент предлагал ряд других должностей, но тот отказывался.
Поскольку перезагрузка Кабмина пришлась на последнюю неделю работы Рады перед каникулами - назначив нового премьера Сергея Корецкого, нардепы разошлись. Зеленский назначил Хмару временным министром своим указом.
На этой неделе Рада вернулась к работе и в повестке дня появились кадровые вопросы - назначение Хмары министром обороны и переназначение Андрея Сибиги в МИД.
18 августа президент внес в Раду представление на назначение Хмары и Сибиги, после чего в парламенте начались встречи с нардепами.
Как сообщается на сайте Рады, вчерашние встречи с парламентариями длились более 5 часов и сегодня продолжались.
"Говорили о задачах и вызовах, стоящих перед государством, а также о видении кандидатов по ключевым приоритетам работы. Ведь речь идет о главах ведомств, от работы которых в значительной степени зависят обороноспособность государства, позиции Украины на международной арене и достижение его стратегических целей", - говорится в сообщении в соцсетях парламента.
Сегодня утром Хмара встретился с нардепами "Слуги народа", где, по словам источников РБК-Украина, в частности речь шла о будущей команде, отношениях с Драпатым и приоритетах работы.
Как сообщили РБК-Украина источники, Хмара будет предлагать скелету команды остаться, особенно важны те, кто занимался реформой закупок, которая в значительной степени завязана на европейские деньги, которые мы получаем.
Следует отметить, что по закону, Министерство обороны должно возглавлять гражданское лицо. И как сообщали источники РБК-Украина, а впоследствии это нардепам подтвердил и сам Хмара, он будет уволен с военной службы.
Вчера вечером экс-министр Федоров записал видео-обращение к украинцам, в котором заявил о "системном кризисе управления", коррупции и призвал искать пути для проведения выборов даже во время войны.
А уже утром вблизи Мариинского парка, где находится здание Рады, собрался митинг. Участники требовали не назначать Хмару и вернуть Федорова на должность министра обороны.