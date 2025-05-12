Генерала Гаврилюка вывели из состава Ставки: Зеленский подписал указ

Вечером 12 мая был обнародован указ главы государства №304/2025 "Об изменениях в составе Ставки Верховного Главнокомандующего". В документе говорится о решении вывести Гаврилюка из состава Ставки.

Также указывается, что такое постановление Зеленского было принято "в соответствии со статьей 8 Закона Украины "Об обороне Украины", на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины".

Также отмечается, что данный указ вступает в силу со дня его опубликования (12 мая).

Увольнение Гаврилюка из Минобороны

Напомним, 18 апреля стало известно, что Кабинет министров уволил генерала Ивана Гаврилюка с должности первого заместителя министра обороны. Данную должность он занимал почти год.

Официально о причинах отставники Гаврилюка не сообщаются, между тем в сети писали, что генерал якобы ушел с должности по собственному желанию.

Глава Минобороны Рустем Умеров отметил, что Гаврилюк остается частью команды оборонного ведомства.