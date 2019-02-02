Генерал ВПС Венесуели визнав Гуайдо президентом країни

Генерал засудив диктаторське правління Мадуро

Генерал Военно-воздушных сил Венесуэлы Франсиско Янес заявил, что признает лидера оппозиции Хуана Гуайдо президентом страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщается, в своем видеообращении Янес осудил диктаторское руководство действующего главы государства Николаса Мадуро, который сохраняет власть из-за поддержки со стороны вооруженных сил.

Как отмечается, такое заявление Янес сделал на фоне запланированных на субботу митингов сторонников лидера оппозиция Гуайдо, который провозгласил себя временным президентом, и сторонников Мадуро. Митинг против политики Мадуро должен состояться перед представительством Евросоюза в столице Венесуэлы Каракасе.

Напомним, ранее вице-президент США Майк Пенс, во время выступления перед эмигрантами из Венесуэлы во Флориде, призвал "положить конец диктатуре" Николаса Мадуро.

"Это не время для диалога. Настало время действий", - отметил Пенс.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Европарламент признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы. За признание экс-главы Национальной ассамблеи Венесуэлы законным лидером страны проголосовали 439 парламентариев, "против" высказались 104 человека, еще 88 человек воздержались от голосования