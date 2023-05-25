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Генерал США: Россия не выиграет войну против Украины, ее цели недостижимы

Фото: Марк Милли, генерал США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия не сможет одержать победу в войне против Украины. Ее планы по оккупации Донецкой и Луганской областей являются недостижимыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли на брифинге.

"Любое завершение войны происходит за столом переговоров. Но мы понимаем, что эту войну Россия не выиграет. Все цели, которые ставили перед собой россияне, растворились в воздухе. Возможно, у Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.) сейчас цель захватить Донецкую и Луганскую области, но эти цели недостижимы. А стратегические цели украины - освободить все свои оккупированные территории", - заявил Милли.

Он уточнил, что сейчас на территории Украины несколько сотен тысяч войск РФ. Поэтому достичь деоккупации можно, но не в ближайшей перспективе.

По словам генерала США, битва будет продолжаться, но в определенный момент стороны придут к решениям за столом переговоров. Или же все решится на поле боя

При этом Милли подчеркнул, что до наступления одного из этих сценариев США вместе с союзниками продолжат стойко помогать Украине.

Цели России и Украины

Стоит заметить, что Кремль постоянно меняет свои цели в войне против Украины. Сначала власти страны-агрессора заявляли о "денацификации и демилитаризации" Украины и намеревались якобы защитить население восточной части нашей страны

Сейчас же они уже хотят обезопасить территории РФ от обстрелов и операций в приграничных областях, подобных той, которую недавно осуществили бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России".

При этом официальные представители Украины настаивают, что завершение войны возможно только при полной деоккупации территорий.

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