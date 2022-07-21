Генерал США розповів, чи вдалося РФ знищити хоча б один HIMARS в Україні

Російській армії ще жодного разу не вдалося знищити американські ракетні системи HIMARS, якими ЗСУ знищують військові склади в тилу окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі на брифінгу .

Він розповів, що крім HIMARS від США, Україна отримує далекобійну артилерію і від інших країн, зокрема, від Великої Британії.

"На сьогоднішній день ці системи не знищені росіянами, я стукаю по дереву кожен раз, коли говорю щось подібне", - сказав Міллі.

Також генерал зазначив, що українські війська дуже ефективно використовують HIMARS та аналогічні системи. За його словами, в України є "відмінні артилеристи".