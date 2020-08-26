Данілов: ми спостерігаємо за першою світовою біологічною війною

Фото: Олексій Данилов (РБК-Україна)

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов вважає, що сьогодні йде перша світова біологічна війна. А біологічна загроза небезпечніша за ядерну зброю.

Про це він заявив на зустрічі з послами Швеції і Фінляндії, передає сайт РНБО.

Повідомляється, що Данілов сьогодні зустрівся з послом Фінляндії Пяйві Лайні і послом Швеції Тобіасом Тибергом. Також він продемонстрував їм потужності Національного координаційного центру кібербезпеки РНБО.

Данілов висловив подяку Швеції та Фінляндії за надану Україні всебічну допомогу і підтримку в боротьбі за відновлення територіальної цілісності та суверенітету над окупованими Росією територіями.

За словами Данілова, в сучасному світі "кібернетична та біологічна загрози стають страшніше і небезпечніше навіть за ядерну зброю".

"Сьогодні ми спостерігаємо за першою світовою біологічною війною, наслідки якої відчуває весь світ", - зазначив він.

При цьому в релізі РНБО не уточнюється, чи мається на увазі пандемія коронавірусу.

Нагадаємо, в березні 2020 року Данілов стверджував, що пандемія COVID-19 сталася через витік з однієї з секретних лабораторій в китайському Ухані.

"Ми вважаємо, що саме з цієї лабораторії стався витік, і не треба тут на тварин... що це тварини, змії і т. д. Там є потужна лабораторія, яка була запущена в 2015 році. Ми вважаємо, що саме звідти стався витік", - заявляв Данілов.

Всесвітня організації охорони здоров'я вважає, що коронавірус перейшов до людей від тварин.