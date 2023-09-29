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Генерал США Милли ушел с должности и раскритиковал Трампа

Фото: генерал США Марк Милли (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Американский генерал Марк Милли покинул должность главы Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Во время своей последней речи в должности главы Объединенного комитета начальников штабов Милли намекнул на бывшего президента США Дональда Трампа, назвав его "диктатором-подражателем". 

"Мы не присягаем королю или королеве, тирану или диктатору. Мы не присягаем диктатору-подражателю. Мы не присягаем отдельному человеку. Мы присягаем Конституции", - отметил генерал. 

В свою очередь президент США Джо Байден назвал Милли "непоколебимым перед лицом опасности" и вспомнил, как он "однажды пробежал по заминированному мосту, чтобы не дать проехать по нему двум боевым танкам, которые эвакуировали раненых военнослужащих".

"Марк, ваше партнерство было для меня бесценным", - добавил глава государства. 

Милли передал командование главнокомандующему ВВС генералу Чарльзу Брауну. 

Что предшествовало

Стоит заметить, что Милли занял должность главы Объединенного комитета начальников штабов США в 2019 году. 

Его кандидатуру выдвинул тогда еще президент Дональд Трамп. 

На этой неделе бывший американский лидер заявил, что Милли "заслуживает смертной казни". Он обвинил генерала в том, что тот якобы вел переговоры с Китаем "за его спиной". 

На такие выпады Трампа уже отреагировал Байден. Он заявил, что молчание республиканцев в ответ на этот комментарий было "оглушительным".

 

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденДональд Трамп