Генерал США Милли ушел с должности и раскритиковал Трампа

Во время своей последней речи в должности главы Объединенного комитета начальников штабов Милли намекнул на бывшего президента США Дональда Трампа, назвав его "диктатором-подражателем".

"Мы не присягаем королю или королеве, тирану или диктатору. Мы не присягаем диктатору-подражателю. Мы не присягаем отдельному человеку. Мы присягаем Конституции", - отметил генерал.

В свою очередь президент США Джо Байден назвал Милли "непоколебимым перед лицом опасности" и вспомнил, как он "однажды пробежал по заминированному мосту, чтобы не дать проехать по нему двум боевым танкам, которые эвакуировали раненых военнослужащих".

"Марк, ваше партнерство было для меня бесценным", - добавил глава государства.

Милли передал командование главнокомандующему ВВС генералу Чарльзу Брауну.

Что предшествовало

Стоит заметить, что Милли занял должность главы Объединенного комитета начальников штабов США в 2019 году.

Его кандидатуру выдвинул тогда еще президент Дональд Трамп.

На этой неделе бывший американский лидер заявил, что Милли "заслуживает смертной казни". Он обвинил генерала в том, что тот якобы вел переговоры с Китаем "за его спиной".

На такие выпады Трампа уже отреагировал Байден. Он заявил, что молчание республиканцев в ответ на этот комментарий было "оглушительным".