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США следят за количеством использованных Россией боеприпасов: Милли рассказал зачем

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Среда 07 декабря 2022 06:20
США следят за количеством использованных Россией боеприпасов: Милли рассказал зачем Фото: Глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В США изучают количество использованных Россией боеприпасов в войне против Украины. Таким образом, военные пытаются убедиться, что Пентагон точно рассчитывает оружие, которое может понадобиться в случае будущих конфликтов или операций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, обнародованное Reuters.

"Мы проводим анализ, чтобы убедиться, что наши планы на случай чрезвычайных ситуаций, которых у нас есть несколько по всему миру на разных театрах, составлены правильно с учетом правильных оценок и реалий", - отметил генерал.

Милли добавил, что в случае необходимости военное руководство обратится к производителям оружия для пополнения арсеналов, чтобы быть убежденным в наличии необходимого уровня запасов.

Напомним, у Соединенных Штатов есть достаточные запасы вооружения, чтобы продолжать помогать Украине.

В то же время, по словам Ллойда Остина, Вашингтон не пытается помешать Киеву разработать собственные средства нанесения ударов большой дальности.

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