Война в Украине

Удар по телебашне Киева: кто отдал приказ на трагический обстрел в 2022 году

Понедельник 16 февраля 2026 16:08
Архивное фото: генерал РФ получил подозрение за удар по телебашне Киева (t me UA_National_Police)
Автор: Наталья Кава

Прокуроры сообщили о подозрении российскому генерал-майору, который, по данным следствия, отдал приказ нанести ракетный удар по Киевской телебашне в начале полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Читайте также: Взрыв авто в Киеве оказался атакой на СБУ: задержаны агенты РФ

Атака ракетами Х-101

По данным следствия, 1 марта 2022 года по приказу подозреваемого был осуществлен ракетный удар по Киеву крылатыми ракетами Х-101. В результате атаки погибли пятеро гражданских, еще шестеро получили ранения.

Удар вызвал повреждения телебашни, жилых домов, здания Национального университета здравоохранения Украины имени П. Л. Шупика, а также других объектов гражданской инфраструктуры.

Другие фигуранты дела

Ранее в рамках этого уголовного производства подозрения получили еще два российских генерала - командующий дальней авиации ВВС РФ и командир 121-го тяжелого бомбардировочного полка, причастные к подготовке и осуществлению атаки.

Причастность к другим ударам

По данным украинской разведки, подозреваемый также причастен к организации ракетных атак стратегической авиации РФ по украинским городам, которые повлекли значительные разрушения гражданской инфраструктуры и гибель мирного населения.

Речь идет, в частности, об ударах крылатыми ракетами Х-22, Х-32, Х-101/102 и Х-555 по энергетическим и гражданским объектам Украины.

Напомним, сегодня Офис Генпрокурора сообщил о подозрении командующему и начальнику штаба Черноморского флота России. Следствие считает, что они причастны к организации ракетного удара по Львову 6 июля 2023 года.

Киев Война в Украине Офис Генпрокурора
