Генерал РФ Лапин ослабил оборону Курской области незадолго до украинского прорыва, - WSJ

Как отмечает издание, Лапин не сам "открыл ворота" Украине во время ее молниеносного наступления на Курскую область. Именно неосведомленность новопоставленного генерала по поводу реалий на поле боя стала проблемой, которая часто присутствует в военном "вертикальном" руководстве РФ.

Издание отмечает, что неизвестно, помог бы распущенный Лапиным межведомственный совет (объединявший военных офицеров и местных и региональных служащих безопасности - ред.) организовать согласованный ответ Москвы на наступление украинцев. Впрочем, без централизованного органа, ответственного за реакцию России, усилия Москвы по вытеснению сил Киева до сих пор были хаотичными и неэффективными.

Также отмечается и тот факт, что с начала событий в Курской области начальник генштаба РФ Валерий Герасимов так и не появлялся на публике. Самая начальная реакция при прорыве напоминает первые часы восстания под руководством руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Неожиданная" ловушка для военных РФ

Издание пишет, что Лапин знал, что украинские войска наращивают свою численность вблизи российской границы и даже посылал такие сообщения в Москву. Несмотря на это, Кремль не принимал никаких мер, воспринимая маневры Киева как тактику психологической войны, что при отсутствии сопротивления привело к быстрому прорыву украинских сил в Курской области.

В конце концов, по информации издания, плохо вооруженные россияне не смогли прекратить наступление украинских войск, при наступлении применивших радиоэлектронное глушение, чтобы вывести из строя средства связи. Легковооруженные русские военные, большая часть из которых – призывники, просто оказались в ловушке.

"Это был не первый случай, когда плохая планировка и нехватка людей объединялись под командованием Лапина", - пишет издание.

В частности, в начале сентября 2022 именно он возглавлял группировку российских войск на Харьковском направлении. Тогда украинские войска быстро прорвали российскую оборону и в считанные дни освободили почти всю область.

После этого поражения лидер чеченских силовиков Рамзан Кадыров призвал отправить Лапина в отставку.