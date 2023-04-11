Генерал Павлюк рассказал, как остановили 64-километровую колонну россиян в Киевской области

Украинским военным во время масштабного вторжения России в Украину удалось остановить колонну оккупантов в 64 км длиной в Киевской области. Именно она была готова окружить Киев.

Об этом в интервью РБК-Украина первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"С белорусской границы ворвались 70 тысяч россиян и 7 тысяч бронемашин, они преодолели 115 км и достигли своей цели, полностью использовав горючее. Для дальнейших наступательных действий на Киев им нужна была дозаправка. Бензовозам с топливом осталось ехать меньше часа", - рассказал он.

Но, по словам генерала, силы сопротивления Украины обратили внимание на конвой протяженностью в 64 км и не допустили его к войскам.

"Тех самых, которые были готовы оцепить Киев", - отметил Павлюк.

Кроме того, как рассказал военный, оккупанты сталкивались с препятствиями на протяжении всего пути - пробки на узких дорогах, затопленных водой и т.д.

"В настоящее время уже можно говорить, что начальные задержки этой длинной колонны были осуществлены специализированным боевым подразделением только из 30 спецназовцев. Они выводили из строя или уничтожали первые три машины, а затем атаковали конвой", - добавил Павлюк.

Как отметил он, поскольку конвой стал длиннее и более закупоренным, наши военные осуществляли разрушение мостов.

"У россиян была немногочисленная охрана - около 2 тысяч солдат. И они так и не смогли прорваться сквозь препятствия, созданные Силами обороны. Логистика оккупантов находилась в таком состоянии повсюду. Наши же действия и маневры только совершенствовались", - добавил он.