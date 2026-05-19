Генерал НАТО "гордится" сбитием дрона над Эстонией без приказов сверху

Уничтожение беспилотника, нарушившего воздушное пространство Эстонии, продемонстрировало эффективную работу системы противовоздушной обороны Альянса и ее интеграцию с ПВО стран Балтии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича на пресс-конференции в Брюсселе.
В Североатлантическом альянсе положительно отреагировали на уничтожение беспилотника, который 19 апреля нарушил воздушное пространство Эстонии.
По словам командующего, дрон был сбит на самом низком тактическом уровне без необходимости дополнительных консультаций с высшим руководством НАТО.
"Что касается сегодняшнего инцидента с беспилотником, когда его сбил румынский (истребитель - ред.), — именно так должен работать наш "оборонный дизайн", — подчеркнул Гринкевич.
Он отметил, что в Альянсе полномочия для принятия подобных оперативных решений делегированы непосредственно на тактический уровень.
Генерал подчеркнул, что такая система позволяет оперативно реагировать на любые нарушения воздушного пространства и обеспечивает защиту территории стран-членов НАТО.
"Именно так мы можем защитить каждый дюйм территории Альянса, когда происходит подобное вторжение", — заявил он.
По словам Гринкевича, предварительная оценка инцидента показывает, что система сработала эффективно, а взаимодействие между средствами ПВО стран Балтии и миссией НАТО по патрулированию воздушного пространства оказалось успешным.
В НАТО сообщили, что оценка обстоятельств инцидента все еще продолжается. Однако в Альянсе уже считают, что взаимодействие между национальными системами ПВО и силами НАТО продемонстрировало высокий уровень координации и готовности к реагированию на угрозы.
Напоминаем, что по словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, усиление агрессивной риторики со стороны России в адрес стран Балтии может указывать на возможную подготовку новых провокационных действий против НАТО.
Отметим, что Вооруженные силы Германии направили зенитно-ракетный комплекс Patriot в Турцию в рамках усиления интегрированной системы противовоздушной обороны восточного фланга НАТО.