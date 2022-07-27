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Генерал-майор Марченко повернувся до Миколаєва: з якою метою

Фото: Дмитро Марченко повернувся до Миколаєва (mil.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко повернувся до Миколаєва. Він координуватиме та посилюватиме роботу партизанів на тимчасово окупованих Росією територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-брифінг глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

За словами посадовця, Марченко прибув до Миколаєва для посилення взаємодії Збройних сил України та ОВА.

Окрім цього, генерал майон координуватиме та посилюватиме роботу партизанів на тимчасово окупованих територіях Миколаївської та Херсонської областей.

Хто такий генерал Марченко

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко з перших днів повномасштабного вторгнення Росії керував обороною Миколаєва та Миколаївської області.

Саме завдяки йому місто та регіон змогли ефективно протистояти загарбникам, не пропустили їх до Одеси та не дали повністю окупувати південь України.

Нагадаємо, раніше Марченко заявляв, що українські партизани тільки й чекають слушного моменту, аби приєднатися до боротьби з ворогом.

В Інституті вивчення війни ще у червні повідомляли, що військове керівництво України має намір взяти під централізований контроль дії партизанського руху на окупованих Росією територіях.

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МиколаївВійна Росії проти України