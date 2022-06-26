ru ua
Нд, 26 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Військове керівництво України має намір координувати партизанський рух, - ISW

Новость на русском →
Київ, Неділя 26 червня 2022 06:34
Військове керівництво України має намір координувати партизанський рух, - ISW Фото: військове керівництво України має намір координувати партизан (t.me/zsuwar)
Автор: Константин Широкун

Українське військове керівництво, ймовірно, має намір найближчим часом взяти під централізований контроль дії партизанського руху на окупованих Росією територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.

Експерти американського Інституту вивчення війни відзначають, що мета координації зусиль партизанів полягає в бажанні Києва підірвати контроль Росії і, можливо, підготуватися до тактично пов'язаних операцій з українськими збройними силами. Раніше Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко заявив, що українські партизани тільки чекають слушного моменту, щоб приєднатися до боротьби з ворогом.

Нагадаємо, 22 червня у Херсонській області підірвали автомобіль "голови адміністрації" в Чорнобаївці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Збройні сили України Війська РФ
NEWS
Україна отримає від Німеччини 1 млрд євро через МВФ: на що підуть кошти
Україна отримає від Німеччини 1 млрд євро через МВФ: на що підуть кошти
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження