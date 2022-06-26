Військове керівництво України має намір координувати партизанський рух, - ISW
Українське військове керівництво, ймовірно, має намір найближчим часом взяти під централізований контроль дії партизанського руху на окупованих Росією територіях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.
Експерти американського Інституту вивчення війни відзначають, що мета координації зусиль партизанів полягає в бажанні Києва підірвати контроль Росії і, можливо, підготуватися до тактично пов'язаних операцій з українськими збройними силами. Раніше Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко заявив, що українські партизани тільки чекають слушного моменту, щоб приєднатися до боротьби з ворогом.
Нагадаємо, 22 червня у Херсонській області підірвали автомобіль "голови адміністрації" в Чорнобаївці.
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