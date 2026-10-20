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"Генерал Черешня" заявляет о блокировании контрактов на 677 тысяч БПЛА: кто виноват

15:44 20.10.2026 Вт
3 мин
aimg Сергей Новиков
Чиновники блокируют поставки 677 тысяч БПЛА на фронт (фото: facebook.com generalcherry.fpv)

Закупка дронов для ВСУ оказалась под угрозой блокировки из-за отсутствия нормативно-правовых документов, которые регламентируют проведение конкурентных процедур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании Генерал Черешня.

Почему заблокировали поставки дронов

Как отмечается в заявлении, компания не может заключить четыре контракта на поставку оптоволоконных дронов по лотам, в которых стала победителем, из-за отсутствия нормативно-правовых документов, регламентирующих проведение так называемых конкурентных закупок.

По оценке производителя, из-за этой процедуры заблокированы поставки 677 тысяч дронов различных производителей на радио- и оптоволоконной связи.

В компании утверждают, что процедура закупок, проведенная Агентством оборонных закупок (АОЗ ДОТ) и Министерством обороны Украины, не имеет надлежащего нормативного регулирования.

По словам представителей "Генерал Черешня", производители не имеют документа, который определял бы порядок проведения закупки, заключения контрактов и последующей поставки продукции.

"Мы не можем заключить контракты, потому что просто нет ни одного нормативно-правового документа, который позволил бы нам это сделать", - заявили в компании.

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По информации производителя, речь идет о четырех выигранных лотах на поставку оптоволоконных беспилотников общим количеством 31 тысяча единиц. Из-за неопределенности с процедурой у компании нет понимания сроков поставки.

В "Генерал Черешня" подчеркивают, что эти дроны уже должны быть на фронте. По утверждению компании, поставки заблокированы для производителей в целом, а не только для их компании.

Какие замечания к механизму закупок

В компании настаивают, что проводимые процедуры нельзя считать полноценными тендерами.

По мнению производителя, опрос ограниченного круга поставщиков по электронной почте без публичного объявления, электронного аукциона и прозрачного определения победителей не обеспечивает должной открытости закупок.

"Все дальнейшие действия с этим "тендером" являются плодами ядовитого дерева", - заявили в компании "Генерал Черешня", призвав отменить действующую процедуру и ввести прозрачный механизм закупок, доступный всем участникам рынка.

Производитель обратился в суд и антикоррупционные органы

В компании также сообщили, что продолжают оспаривать процедуру разными способами. В частности, речь идет о судебных исках, обращении в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), а также консультации с международными партнерами, в частности, представителями Европейской Комиссии.

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В "Генерал Черешня" утверждают, что уже получили сигналы от антикоррупционных органов по поводу проверки этой процедуры. В то же время компания не уточнила, о каких действиях органов идет речь и какие решения по результатам проверок уже приняты.

Производитель призывает немедленно пересмотреть подход к закупкам беспилотников и перейти к процедуре с четким нормативным регулированием, прозрачными правилами и определенными сроками заключения и выполнения контрактов.

Напомним, Минобороны ранее сообщало, что в 2026 году Агентство оборонных закупок законтрактовало на 300% больше БПЛА, чем за прошлый год. За последние месяцы объем контрактирования дронов разных типов вырос примерно в 5,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а контрактование FPV-дронов уже на 54% превысило показатель за весь 2025 год.

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