Секрет успеха этого дрона

Как отмечают в компании, такой результат стал следствием системной работы и наращивания присутствия в сегменте перехватчиков дронов.

В частности, доля Bullet в продажах перехватчиков через "еБалы" в программе "Армия дронов. Плюс" среди всех производителей выросла с 14,65% в сентябре до 23,65% в октябре и достигла 36,75% в ноябре.

Таким образом, сейчас примерно треть продаж дронов-перехватчиков для борьбы с "Шахедами" через Brave1 Market приходится именно на Bullet.

Читайте также: Впервые сбил реактивную "Герань-4": что известно о перехватчике "Генерал Черешня Bullet"

В то же время, компания "Генерал Черешня" продолжает удерживать первое место по общему количеству уничтоженных воздушных целей среди производителей беспилотных систем.

Что нужно знать о Bullet

Перехватчик Bullet предназначен для борьбы с ударными беспилотниками противника. Пока производитель развивает направление беспилотных систем для противодействия российским средствам воздушного нападения и готовит перехватчики в нескольких модификациях.

Читайте также: "Генерал Черешня" и Alta Ares разработают инновационную защиту от БПЛА: что известно

В компании добавляют, что результаты применения Bullet демонстрируют рост роли украинских беспилотных систем в противодействии враждебным ударным БПЛА и развитию эффективных средств перехвата воздушных угроз.