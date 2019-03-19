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В "Укртрансгазі" змінився керівник

Новини » Енергетика    19.03.2019 - 17:00
В "Укртрансгазі" змінився керівник
Фото: Сергій Олексієнко (utg.ua)

Виконувати обов`язки президента компанії буде Сергій Олексієнко

НАК "Нафтогаз України" як єдиний акціонер АТ "Укртрансгаз" призначив Сергія Олексієнка тимчасово виконуючим обов`язки президента АТ "Укртрансгаз" з 19 березня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як зазначається в повідомленні, з травня 2018 року керівником "Укртрансгазу" був Андрій Хоменко. "З 21 березня 2019 року він очолить новостворений Дивізіон технічного забезпечення НАК "Нафтогаз України" та запропонований до оновленого складу правління НАК", - повідомили у прес-службі.

Олексієнко ввійшов до складу правління "Укртрансгазу" в березні 2017 року. Його зона відповідальності включала в себе: інвестиційну діяльність, управління фінансами, бухгалтерський облік та аудит. 

Наразі склад правління АТ "Укртрансгаз" включатиме чотирьох топ-менеджерів компанії: Сергія Олексієнка, Павла Станчака, Тетяну Федорову і Хюнчана Кана.

Нагадаємо, наглядова рада НАК "Нафтогаз України" подала до Кабінету міністрів пропозиції щодо персонального складу правління компанії. Наглядова рада просить зберегти склад правління "Нафтогазу". При цьому пропонується припинити повноваження членів правління Олега Прохоренка і Юрія Колбушкіна, а також призначити нових членів правління - Ярослава Теклюка і Андрія Хоменка.

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