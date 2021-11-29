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Гендиректор Twitter йде з посади, - CNBC

Автор: Артем Горовенко

Генеральний директор Twitter Джек Дорсі йде з посади. Акції компанії вже демонструють зростання на цих новинах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Як повідомляє CNBC з посиланням на джерела, Дорсі має намір піти з посади генерального директора Twitter. Акції сервісу мікроблогів на цьому тлі вже підскочили більш ніж на 11%.

Відзначимо, в даний час Дорсі є CEO Twitter і Square - своєї компанії, яка спеціалізується на цифрових платежах. Дорсі є також засновником Twitter, його статок оцінюється понад 14 млрд доларів.

Нагадаємо, навесні Дорсі продав першу публікацію у своїй соціальній мережі за 2,9 млн доларів на аукціоні Valuables. Твіт продали як невзаємозамінний токен (NFT).

Також повідомлялося, що Twitter запустив функцію винагороди улюблених авторів біткоінами.

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