Гендиректор КМІС розповів про готовність українців виходити на масові протести

Генеральний директор КМІС Володимир Паніотто, заявив, що готовність українців брати участь в протестах найнижча від лютого 2009 року. При цьому наразі вони можливі за умови дуже великої несправедливості з боку влади.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Щодо готовності брати участь у протестах ми ставимо таке запитання: "Чи готові ви протестувати, якщо ваші права будуть порушені?" Ми раз на рік проводимо опитування. Якраз останнє було у грудні 2021 року. І показник готовності участі в протестах був фактично найнижчим за весь період нашого вимірювання, від лютого 2009 року", - зазначив Паніотто.

За його словами, зараз готові брати участь у мітингах і демонстраціях приблизно 11% громадян.

"Загалом - брати участь у якихось акціях є у 32%. А раніше загалом 48% населення готові були брати участь у тих чи інших акціях і протягом останніх двох років ця кількість падає", - наголосив Паніотто.

Втім, він підкреслив, що з цих 32% приблизно половина - це готовність взяти участь у виборчій кампанії.

"Участь у виборчій кампанії може бути як протестом, так і підтримкою влади.

З чим пов’язане зниження готовності до протестів в останні роки? Можливо, це пов'язано з тим, що досі, коли рівень готовності участі в протестах досягав 40-50%, Україна робила свій геополітичний вибір. І приходила то проросійська, то проєвропейська влада", - пояснив Паніотто.

Тому, за його словами, це стало найбільшим конфліктом під час виборів - main agenda, частина населення хотіла мати союз із Росією, особливо у південних та східних областях. Однак, зараз проєвропейська влада змінилася на іншу проєвропейську

"Але те, що люди кажуть у наших опитуваннях - там мова йде переважно про економічні вимоги. Вони кажуть про те, що їх можуть спонукати якісь економічні проблеми. Але коли були ці два Майдани, то передумовами стали не економічні проблеми, а якась кричуща несправедливість", - зазначив соціолог.

Він стверджує, що насправді люди самі не можуть відповісти, що їх спонукає до протестів.

"Тому, ймовірно, масові протести можливі за умови, якщо буде якась дуже велика несправедливість з боку влади", - резюмував Паніотто.