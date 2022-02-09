ru ua
Ср, 09 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Гендиректор КМІС розповів про готовність українців виходити на масові протести

Новость на русском →
Київ, Середа 09 лютого 2022 12:05
Гендиректор КМІС розповів про готовність українців виходити на масові протести Фото: гендиректор КМІС Володимир Паніотто (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Генеральний директор КМІС Володимир Паніотто, заявив, що готовність українців брати участь в протестах найнижча від лютого 2009 року. При цьому наразі вони можливі за умови дуже великої несправедливості з боку влади.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Щодо готовності брати участь у протестах ми ставимо таке запитання: "Чи готові ви протестувати, якщо ваші права будуть порушені?" Ми раз на рік проводимо опитування. Якраз останнє було у грудні 2021 року. І показник готовності участі в протестах був фактично найнижчим за весь період нашого вимірювання, від лютого 2009 року", - зазначив Паніотто.

За його словами, зараз готові брати участь у мітингах і демонстраціях приблизно 11% громадян.

"Загалом - брати участь у якихось акціях є у 32%. А раніше загалом 48% населення готові були брати участь у тих чи інших акціях і протягом останніх двох років ця кількість падає", - наголосив Паніотто.

Втім, він підкреслив, що з цих 32% приблизно половина - це готовність взяти участь у виборчій кампанії.

"Участь у виборчій кампанії може бути як протестом, так і підтримкою влади.
З чим пов’язане зниження готовності до протестів в останні роки? Можливо, це пов'язано з тим, що досі, коли рівень готовності участі в протестах досягав 40-50%, Україна робила свій геополітичний вибір. І приходила то проросійська, то проєвропейська влада", - пояснив Паніотто.

Тому, за його словами, це стало найбільшим конфліктом під час виборів - main agenda, частина населення хотіла мати союз із Росією, особливо у південних та східних областях. Однак, зараз проєвропейська влада змінилася на іншу проєвропейську

"Але те, що люди кажуть у наших опитуваннях - там мова йде переважно про економічні вимоги. Вони кажуть про те, що їх можуть спонукати якісь економічні проблеми. Але коли були ці два Майдани, то передумовами стали не економічні проблеми, а якась кричуща несправедливість", - зазначив соціолог.

Він стверджує, що насправді люди самі не можуть відповісти, що їх спонукає до протестів.

"Тому, ймовірно, масові протести можливі за умови, якщо буде якась дуже велика несправедливість з боку влади", - резюмував Паніотто.

Гендиректор КМІС розповів про готовність українців виходити на масові протести

Раніше стало відомо, що радикальних протестних настроїв в Україні ще немає.

Читайте РБК-Україна в Google News
Майдан КМИС
NEWS
За бустрену дозу можна буде отримати 500 гривень: коли почнуться виплати
За бустрену дозу можна буде отримати 500 гривень: коли почнуться виплати
DAILY
Володимир Паніотто: Росіяни вважають українців зрадниками, які зруйнували "велику країну"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Володимир Паніотто: Росіяни вважають українців зрадниками, які зруйнували "велику країну"