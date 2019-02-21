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Гендиректор КБ "Південне" входить до складу керівництва військового ВНЗ Росії

Новини » Політика    21.02.2019 - 09:38
Гендиректор КБ "Південне" входить до складу керівництва військового ВНЗ Росії
Фото: Олександр Дегтярьов (dv-gazeta info)

Дегтярьов є діючим членом Опікунської ради "Военмеха"

Генеральний директор КБ "Південне" Олександр Дегтярьов є діючим членом Опікунської ради БДТУ "Военмех" ім. В. Ф. Устинова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24tv.ua.

Колегами Дегтярьова по раді є голова Вищої ради партії "Єдина Росія" Борис Гризлов, директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін, екс-глава РЖД Володимир Якунін, губернатор Кіровської області і член Вищої ради "Єдиної Росії" Ігор Васильєв і ряд інших одіозних російських політиків.

Наголошується, що глава Державного космічного агентства України Павло Дегтяренко, як і генеральний директор КБ "Південне" Олександр Дегтярьов, є випускниками "Военмеха" В.Ф. Устинова. За даними видання, Павло Дегтяренко навчався в Ленінградському "Военмеху" і закінчив його на 10 років пізніше, ніж його майбутній роботодавець Олександр Дегтярьов.

"Военмех" готує нженерів-оборонників (60 000 випускників), має тісні зв'язки з підприємствами оборонної промисловості, нагороджений бойовим Орденом Червоного Прапора. Випускники цього ВНЗ займали рекордну кількість керівних посад в російській оборонці та органах державного управління.

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