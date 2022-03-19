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У Маріуполі зараз йдуть бої за "Азовсталь", - Денисенко

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Маріуполь, Субота 19 березня 2022 07:22
У Маріуполі зараз йдуть бої за "Азовсталь", - Денисенко Фото: радник глави МВС Вадим Денисенко (investigator)
Автор: Артур Родивилов

У Маріуполі ситуація залишається складною. Зараз йдуть бої за"Азовсталь".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника міністра МВС Вадима Денисенка в ефірі українського телемарафону.

За його словами, окупанти цілеспрямовано знищують промисловість, щоб Україні десятиліттями знадобилося відновлювати заводи і фабрики.

"Зараз йдуть бої за "Азовсталь". Можна сказати, що ми втратили економічного гіганта. Ви знаєте, що невеликій частині жителів вдалося вибратися з Маріуполя. У Бердянську організували пункт, де люди можуть отримати допомогу. Це особиста вказівка Путіна знищити це місто. Одна з його ключових цілей "деіндустріалізація " України", - сказав Денисенко.

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