Женщины чаще становятся директорами украинских компаний, тренд должна подхватить и политика, - Шуляк

Из-за войны, а также продолжения курса для обеспечения гендерного равенства, директорами новых компаний в Украине все чаще становятся женщины - они сейчас возглавляют каждый третий украинский бизнес. В то же время, в мире гендерное равенство все еще далеко от реализации на полную. Как и в Украине.

Она отметила, что об этом свидетельствует последняя статистика ООН по показателям гендерного равенства в мире. Так, несмотря на более чем тысяча правовых реформ, направленных на продвижение гендерного равенства, женщины по миру в целом до сих пор имеют только 64% тех законных прав, из тех, которые имеют мужчины.

"Ситуация в политической сфере почти аналогичная. Так, с 1995 года по 2025 год, то есть, за последние 30 лет, доля женщин в парламентах разных стран увеличилась более чем вдвое. На первый взгляд, очень хорошо. Впрочем, есть куда расти, поскольку на сегодня 3/4 парламентариев в мире - мужчины", - сообщила Председатель партии "Слуга народа".

Она добавила, что в Украине движение в этом направлении тоже кое-где произошло. Речь идет, в частности, о введении гендерной квоты в 40% по избирательным спискам. По словам Шуляк, на последних довоенных выборах в местные советы женщины привлекались активнее. Тем не менее, были и ошибки, которые на следующих послевоенных выборах следует учитывать. Цель этого - сделать политику менее закрытой. В том числе, для женщин.

Шуляк также добавила, что согласно данным ООН, которая, по ее мнению, полностью отражает реальное положение вещей, гендерный разрыв в отношении профессиональной реализации может не уменьшаться годами. Так, в мире среди людей в возрасте 25-54 года работают 92% мужчин и только 63% женщин.

В Украине - из-за войны, а также продолжения курса на обеспечение гендерного равенства, женщины все чаще не только получают профессиональную реализацию в частности в бизнесе, но и достигают успехов в ТОП-менеджменте. Так, по данным портала Опендатабот, женщины сейчас все чаще становятся директорами новых компаний в Украине. Больше всего таких компаний в прифронтовых областях. Меняются также и сферы бизнесов, где востребованы женщины: за год существенно увеличилось директорок айти-компаний, сельхоз сферы и строительных бизнесов.

"В общем, сейчас каждый третий украинский бизнес возглавляют женщины. Это очень позитивный сигнал, такую тенденцию хотелось бы видеть и в украинской политике", - подчеркнула нардеп.

Она пояснила, что сейчас гендерные квоты существуют в более чем 55 странах мира, а их размеры варьируются от 30 до 50%. Их могут вводить законодательно или же партии добровольно берут на себя такие обязательства. Впервые в истории женщины попали в парламент в Финляндии - в 1907 году.

Тогда, на первых выборах после того как женщинам разрешили принимать в них участие, в парламент прошли 19 женщин (9,5% от всего количества парламентариев). Украина смогла едва превысить этот показатель в 2014 году. Сейчас в финском парламенте 41,5% женщин. В Украине - около 12%. Согласно рейтингу The Global Gender Gap Report, Украина занимает пока только 105 место из 149 по уровню политического представительства женщин.

"Участие женщин в принятии решений как на местном, так и на государственном уровне означает повышение качества этих решений. Это позволяет шире смотреть на проблему и предлагать более широкие решения и подходы к решению проблем. Это важно не игнорировать, поскольку у нас впереди сложное восстановление. Поэтому нам нужны женщины не только в политике, но и на государственных должностях, которые предусматривают принятие решений, касающихся именно восстановления", - резюмировала Елена Шуляк.