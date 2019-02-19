Генасамблея ООН завтра проведе засідання щодо ситуації в Україні

На Генасамблеї виступить Порошенко

В среду, 20 февраля, состоится заседание Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций (ООН) по ситуации на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Постоянного представительства Украины при ООН.

Как отмечается, украинскую делегацию будет возглавлять президент Украины Петр Порошенко.

Как отмечается на сайте Администрации президента Украины, включение пункта 67 "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" в повестку дня Генассамблеи ООН было инициировано Украиной.

"Проведение дебатов на эту тему в 5-ю годовщину начала агрессии Российской Федерации против Украины станет первым комплексным рассмотрением в рамках ГА ООН этого вопроса", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Порошенко выступит с речью перед странами-членами ООН. Начало заседания запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочего визита в Нью-Йорк 20 февраля проведет встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и председателем Генассамблеи ООН Марией Эспиносою.

Кроме того, в пятницу, 22 февраля, президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Даля Грибаускайте и Петр Порошенко посетят штаб Литовско-польско-украинской бригады им. Великого гетмана Константина Острожского (ЛитПолУкрбриг).