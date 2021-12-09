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Генасамблея ООН прийняла резолюцію з підтримкою Кримської платформи

Автор: Сергей Новиков

Генеральна асамблея ООН прийняла посилену резолюцію, яка стосується мілітаризації окупованого Криму. У ній міститься підтримка Кримської платформи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Генасамблея ООН схвалила посилену резолюцію щодо мілітаризації Криму. Вона містить важливу підтримку Кримської платформи, закликає Росію припинити перекидання на півострів зброї і військових, припинити порушення свободи мореплавання в Чорному і Азовському морях", - зазначив Кулеба.

Зазначимо, Кримська платформа - це дипломатична ініціатива України, яка у майбутньому має стати постійним міжнародним консультативно-координаційним механізмом для повернення деокупації Криму до міжнародного порядку денного.

Нагадаємо, раніше в Росії заявляли, що цілі Кримської платформи нібито приречені на провал.

А російський президент Володимир Путін скаржився на її "провокаційний характер".

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ООНДмитро КулебаКримська платформа