У Путіна заявили, що цілі Кримської платформи "приречені на провал"

Секретар Ради Безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що цілі Кримської платформи приречені на провал. При цьому він звинуватив Україну і Сполучені Штати в посяганні на територіальну цілісність РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Аргументи і факти" .

"Її декларовані цілі приречені на провал. Задуми про порушення територіальної цілісності Росії так і залишаться в кабінетах, в яких вони з'явилися", - заявив Патрушев.

Він також звинуватив українську владу в бажанні почати війну проти Росії.