Путін поскаржився главі Євроради на "провокаційний характер" Кримської платформи

Глава Європейської ради Шарль Мішель провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Під час якої Путін заявив, що саміт Кримської платформи "носить провокаційний характер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кремля.

"Відзначено провокаційний характер проведення саміту Кримської платформи при тому, що питання повернення Криму до складу Російської Федерації остаточно закрите ще в березні 2014 року", - йдеться в повідомленні.

Крім цього Путін заявив, що Євросоюз нібито продовжує проводити дискримінаційну політику щодо жителів півострова.

Також президент РФ звинуватив Україну в "ухилянні виконання взятих на себе зобов'язань".

"Перш за все це стосується налагодження прямого діалогу з Донецьком і Луганськом", - додають у прес-центрі Кремля.