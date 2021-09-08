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Путін поскаржився главі Євроради на "провокаційний характер" Кримської платформи

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Москва, Середа 08 вересня 2021 16:18
Путін поскаржився главі Євроради на "провокаційний характер" Кримської платформи Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Глава Європейської ради Шарль Мішель провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Під час якої Путін заявив, що саміт Кримської платформи "носить провокаційний характер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кремля.

"Відзначено провокаційний характер проведення саміту Кримської платформи при тому, що питання повернення Криму до складу Російської Федерації остаточно закрите ще в березні 2014 року", - йдеться в повідомленні.

Крім цього Путін заявив, що Євросоюз нібито продовжує проводити дискримінаційну політику щодо жителів півострова.

Також президент РФ звинуватив Україну в "ухилянні виконання взятих на себе зобов'язань".

"Перш за все це стосується налагодження прямого діалогу з Донецьком і Луганськом", - додають у прес-центрі Кремля.

Нагадаємо, що глава Євроради Шарль Мішель під час бесіди телефоном з президентом РФ Володимиром Путіним підтвердив територіальну цілісність України.

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Володимир Путін Російська Федерація Шарль Мишель Кримська платформа
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