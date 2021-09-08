Путін поскаржився главі Євроради на "провокаційний характер" Кримської платформи
Глава Європейської ради Шарль Мішель провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Під час якої Путін заявив, що саміт Кримської платформи "носить провокаційний характер".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кремля.
"Відзначено провокаційний характер проведення саміту Кримської платформи при тому, що питання повернення Криму до складу Російської Федерації остаточно закрите ще в березні 2014 року", - йдеться в повідомленні.
Крім цього Путін заявив, що Євросоюз нібито продовжує проводити дискримінаційну політику щодо жителів півострова.
Також президент РФ звинуватив Україну в "ухилянні виконання взятих на себе зобов'язань".
"Перш за все це стосується налагодження прямого діалогу з Донецьком і Луганськом", - додають у прес-центрі Кремля.
Нагадаємо, що глава Євроради Шарль Мішель під час бесіди телефоном з президентом РФ Володимиром Путіним підтвердив територіальну цілісність України.