Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к Израилю выйти из палестинских территорий

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию с требованием к Израилю выйти из подконтрольной стране палестинской территории. Это должно быть сделано в течение следующих 12 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter -аккаунт (X) ООН.

В публикации Организации указывается, что резолюция "требует от Израиля немедленно прекратить незаконное присутствие на оккупированной палестинской территории в течение следующих 12 месяцев".

Соответствующую резолюцию поддержали 124 государства-члена. Между тем, против выступили 14 стран, среди которых, в частности, Израиль и США. А 43 государства воздержались на голосовании (среди них - Украина).

Голосование за резолюцию Генассамблеи ООН по Израилю и палестинской территории (twitter.com/UN)

"Голосование состоялось в середине 10-й экстренной специальной сессии, на которой рассматривались действия Израиля в оккупированном Восточном Иерусалиме и на остальной оккупированной палестинской территории", - говорится в заявлении на сайте ООН.

Реакция Израиля

На принятие соответствующей резолюции отреагировал представитель Министерства иностранных дел Израиля Орен Марморштейн, осудивший решение Генассамблеи ООН.

В своем Twitter (X) представитель МИД Израиля 18 сентября написал, что "политический театр" под названием Генеральная Ассамблея приняла "искаженное решение, оторванное от реальности, поощряя терроризм и вредя шансам на мир".

"Решение ассамблеи дает толчок и укрепляет террористическую организацию ХАМАС и стоящее за ней террористическое государство Иран. Решение свидетельствует о том, что терроризм окупается, и дает международные решения. Решение лишь поощряет нежелание ХАМАС относительно соглашения об увольнении похищенных такого соглашения", - говорится в публикации израильского чиновника.

Он добавил, что Израиль "отвергает искаженное и несвязанное решение Генеральной Ассамблеи и благодарит важные страны, которые не присоединились к состоявшемуся сегодня в Нью-Йорке параду глупости".

Палестинская автономия

Палестина является независимым и частично признанным государством на Ближнем Востоке и находится в процессе своего создания. Независимость Палестины была признана 138 из 193 государств - членов ООН.

Болгария, Кипр, Чешская Республика, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния, Словакия и Швеция являются 9 государствами - членами ЕС, которые в настоящее время признают палестинское государство.

Провозглашение Палестинского государства было принято в Алжире в 1988 году на сессии Палестинского национального совета, высшего консультативного органа Организации освобождения Палестины, 253 голосами "за", 46 - "против" и 10 воздержавшимися. В то же время ООП не контролировала территорию, на которую она претендовала.

По данным палестинской администрации, которая имеет ограниченные полномочия в некоторых частях Западного берега, на сегодня 142 из 193 стран-участниц ООН признают государство Палестина. Большинство из них - представители Глобального Юга.

Украина как член ООН признала Палестину, находясь еще в составе СССР. В 1990-х президент Леонид Кучма и глава Палестинской национальной администрации Ясир Арафат обменялись визитами. С 2001 года установлены дипломатические отношения. Отношения с сектором Газа не поддерживаются с приходом там к власти террористов ХАМАС.

Детальнее об этом читайте в материале РБК-Украина "В чем проблема с признанием Палестины и что будет дальше".