ua en ru
Чт, 23 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Генассамблея ООН приняла резолюцию о геноциде в Сребренице

Четверг 23 мая 2024 20:06
UA EN RU
Генассамблея ООН приняла резолюцию о геноциде в Сребренице Фото: Генассамблея ООН приняла резолюцию о геноциде в Сребренице (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Генеральная ассамблея ООН 23 мая приняла резолюцию, которая устанавливает 11 июля как Международный день памяти жертв геноцида в Сребренице (Босния) в 1995 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на балканскую службу Радио Свобода.

Как сообщается, за одобрение резолюции проголосовали 84 страны. Против выступили 19 членов ООН, еще 68 стран от голосования воздержались.

Резолюция определяет 11 июля Международным днём памяти и памяти геноцида 1995 года в Сребренице, таким образом устанавливая ежегодный день памяти резни 8 тысяч боснийских мусульманских мужчин и мальчиков в городе почти 30 лет назад.

Следует отметить, что против принятия этого документа активно выступала Сербия и ее союзники. Резолюция вызвала протесты и лоббистскую кампанию президента Сербии и руководства боснийских сербов, чтобы заблокировать принятие резолюции.

Резолюция, не имеющая обязательной силы, осуждает "без оговорок какое-либо отрицание геноцида в Сребренице как исторического события". Она также "безоговорочно осуждает действия, прославляющие лиц, осужденных международными судами за военные преступления, преступления против человечности и геноцид, в том числе ответственных за геноцид в Сребренице".

Геноцид в Сребренице

После распада Югославии в 1992-1995 годах в Боснии продолжалась гражданская война, поскольку в государстве проживают три разных народа: боснийцы, хорваты и сербы. Ситуацию усложняло и то, что боснийцы являются мусульманами, хорваты - католиками, а сербы - православными.

Резня 11 июля 1995 года произошла через неделю после того, как безопасная зона ООН в Сребренице была атакована силами боснийских сербов. Событие было признано самым страшным зверством в Европе со Второй мировой войны, а международные суды признали его геноцидом.

Напомним, в апреле парламент боснийских сербов одобрил отчет, в котором отрицается, что убийство 8 тысяч мусульман в Сребренице во время боснийской войны было геноцидом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Сербия
NEWS
Россияне увязли в уличных боях за Волчанск и понесли большие потери, - Сырский
Россияне увязли в уличных боях за Волчанск и понесли большие потери, - Сырский
DAILY
Доходы c гектаров. Какими будут цены на землю в Украине и сколько на этом можно заработать
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Доходы c гектаров. Какими будут цены на землю в Украине и сколько на этом можно заработать