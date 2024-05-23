Генассамблея ООН приняла резолюцию о геноциде в Сребренице

Генеральная ассамблея ООН 23 мая приняла резолюцию, которая устанавливает 11 июля как Международный день памяти жертв геноцида в Сребренице (Босния) в 1995 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на балканскую службу Радио Свобода .

Как сообщается, за одобрение резолюции проголосовали 84 страны. Против выступили 19 членов ООН, еще 68 стран от голосования воздержались.

Резолюция определяет 11 июля Международным днём памяти и памяти геноцида 1995 года в Сребренице, таким образом устанавливая ежегодный день памяти резни 8 тысяч боснийских мусульманских мужчин и мальчиков в городе почти 30 лет назад.

Следует отметить, что против принятия этого документа активно выступала Сербия и ее союзники. Резолюция вызвала протесты и лоббистскую кампанию президента Сербии и руководства боснийских сербов, чтобы заблокировать принятие резолюции.

Резолюция, не имеющая обязательной силы, осуждает "без оговорок какое-либо отрицание геноцида в Сребренице как исторического события". Она также "безоговорочно осуждает действия, прославляющие лиц, осужденных международными судами за военные преступления, преступления против человечности и геноцид, в том числе ответственных за геноцид в Сребренице".