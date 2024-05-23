Генассамблея ООН приняла резолюцию о геноциде в Сребренице
Генеральная ассамблея ООН 23 мая приняла резолюцию, которая устанавливает 11 июля как Международный день памяти жертв геноцида в Сребренице (Босния) в 1995 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на балканскую службу Радио Свобода.
Как сообщается, за одобрение резолюции проголосовали 84 страны. Против выступили 19 членов ООН, еще 68 стран от голосования воздержались.
Резолюция определяет 11 июля Международным днём памяти и памяти геноцида 1995 года в Сребренице, таким образом устанавливая ежегодный день памяти резни 8 тысяч боснийских мусульманских мужчин и мальчиков в городе почти 30 лет назад.
Следует отметить, что против принятия этого документа активно выступала Сербия и ее союзники. Резолюция вызвала протесты и лоббистскую кампанию президента Сербии и руководства боснийских сербов, чтобы заблокировать принятие резолюции.
Резолюция, не имеющая обязательной силы, осуждает "без оговорок какое-либо отрицание геноцида в Сребренице как исторического события". Она также "безоговорочно осуждает действия, прославляющие лиц, осужденных международными судами за военные преступления, преступления против человечности и геноцид, в том числе ответственных за геноцид в Сребренице".
Геноцид в Сребренице
После распада Югославии в 1992-1995 годах в Боснии продолжалась гражданская война, поскольку в государстве проживают три разных народа: боснийцы, хорваты и сербы. Ситуацию усложняло и то, что боснийцы являются мусульманами, хорваты - католиками, а сербы - православными.
Резня 11 июля 1995 года произошла через неделю после того, как безопасная зона ООН в Сребренице была атакована силами боснийских сербов. Событие было признано самым страшным зверством в Европе со Второй мировой войны, а международные суды признали его геноцидом.
Напомним, в апреле парламент боснийских сербов одобрил отчет, в котором отрицается, что убийство 8 тысяч мусульман в Сребренице во время боснийской войны было геноцидом.
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